Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

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Які наслідки атаки безпілотників у Криму

Агенти руху "Атеш" повідомили, що зранку 25 квітня був приліт у місті Саки. Там зафіксували влучання в будинок заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова.

Зазначається, що внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.

Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям і в цьому випадку це ще один приклад некомпетентної роботи російської ППО,

– підкреслили в "Атеш".

Учасники руху додали, що це слугує гарним нагадуванням для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму.

Нагадаємо, в ніч на 25 квітня БпЛА масово атакували Крим. За інформацією ЗМІ, цілями дронів були аеродроми в Новофедорівці та Качі.