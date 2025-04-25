Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".
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Какие последствия атаки беспилотников в Крыму
Агенты движения "Атеш" сообщили, что утром 25 апреля был прилет в городе Саки. Там зафиксировали попадание в дом заместителя председателя Чеченской Республики Мурада Саидова.
Отмечается, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.
Очевидно, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям и в этом случае это еще один пример некомпетентной работы российской ПВО,
– подчеркнули в "Атеш".
Участники движения добавили, что это служит хорошим напоминанием для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма.
Напомним, в ночь на 25 апреля БПЛА массово атаковали Крым. По информации СМИ, целями дронов были аэродромы в Новофедоровке и Каче.