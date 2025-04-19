Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Семьи российских офицеров покинули Севастополь
По данным "Атеш", в начале апреля поступила директива "сверху" о применении дополнительных мер безопасности на военных объектах оккупированного полуострова.
Интересно, что почти все семьи старшего офицерского состава Черноморского флота покинули Крым.
В бухтах Севастополя проводят скрытые патрули из резервистов "БАРС" в гражданской одежде. Также захватчики усиливают охрану и пытаются спрятать технику. Кроме того, отменены все выходные для оккупантов.
Похоже, что россияне "начали выполнять" директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота России в Севастополе. Всего-то и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам,
– отметили в "Атеш".
Также поблагодарили крымчан, которые не остаются в стороне.
"Вместе с вами мы продолжаем очищать землю от оккупации", – отметили в "Атеш".
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Какая ситуация в Севастополе / Фото "Атеш"