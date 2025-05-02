При этом общие потери России на войне против Украины уже достигли 954 300, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия запускает секретные спутники "Космос": является ли это орбитальным оружием и как реагирует мир

Потери врага на 2 мая 2025 года

  • Личного состава – около 954 300 (+1110),
  • танков – 10 741 (+9),
  • боевых бронированных машин – 22 369 (+5),
  • артиллерийских систем – 27 186 (+50),
  • РСЗО – 1 375 (+0),
  • средств ПВО – 1 152 (+4),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138),
  • крылатых ракет – 3 196 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132),
  • специальной техники – 3 869 (+0).

потери 2 мая

Потери врага на 2 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, на днях ВСУ, вероятно, обезвредили РЛС к С-400 в Крыму, что сделало полуостров полностью "слепым". Силы обороны таким образом готовились к будущему массированному удару по ключевым военным объектам России в Крыму.