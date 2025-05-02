При этом общие потери России на войне против Украины уже достигли 954 300, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 2 мая 2025 года

Личного состава – около 954 300 (+1110),

танков – 10 741 (+9),

боевых бронированных машин – 22 369 (+5),

артиллерийских систем – 27 186 (+50),

РСЗО – 1 375 (+0),

средств ПВО – 1 152 (+4),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138),

крылатых ракет – 3 196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132),

специальной техники – 3 869 (+0).

Потери врага на 2 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, на днях ВСУ, вероятно, обезвредили РЛС к С-400 в Крыму, что сделало полуостров полностью "слепым". Силы обороны таким образом готовились к будущему массированному удару по ключевым военным объектам России в Крыму.