Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 955470 (+1170) человек,
- танков – 10745 (+4);
- боевых бронированных машин – 22369 (+0);
- артиллерийских систем – 27234 (+48);
- РСЗВ – 1375 (+0);
- средств ПВО – 1153 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126);
- крылатых ракет – 3197 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 47003 (+121);
- специальной техники – 3870 (+1).
Потери врага на 3 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, с начала Курской операции 6 августа 2024 года до сих пор потери России составляют: личного состава – 62,4 тысячи человек, из них безвозвратные – 25,2 тысячи, санитарные – 36,2 тысячи.