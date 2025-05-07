Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Кіта Келлога в ефірі Fox News.

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Що спецпредставник Трампа заявив про Україну

На думку Кіта Келлога, наша країна готова до всеосяжного припинення вогню.

Зараз українці в хорошій позиції. Вони погодилися на морське, повітряне, наземне, інфраструктурне, всеосяжне припинення вогню мінімум на 30 днів, яке може бути продовжене. Вони готові зробити це сьогодні,

– заявив спецпредставник Трампа.

Він укотре зауважив, що Росія не перемагає у війні. За його словами, "якби вони перемагали війну, то були б на західному боці Дніпра, але це не так, якби вони перемагали, то були б в Києві, але вони не там, вони були б в Одесі, але їх там немає".

Келлог пояснив, що угода про перемир'я не буде ідеальною, але українці готові до цього. На його думку, завершити війну між країнами може лише Дональд Трамп.

Спецпредставник Дональда Трампа також зазначав, що Україна хоче створити 30-кілометрову демілітаризовану зону. За його словами, ЗСУ можуть відійти на 15 кілометрів, і аналогічний крок мають здійснити російські війська.