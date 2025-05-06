Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога в етері телеканалу Fox News.

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Чого хоче Київ домогтися Київ

За словами Келлога, українська сторона прагне заморозити бойові дії саме на поточних позиціях сторін.

Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення і створити 30-кілометрову демілітаризовану зону,

– заявив Келлог.

За словами спецпредставника, ЗСУ можуть відійти на 15 кілометрів, і аналогічний крок мають здійснити російські війська. Це дозволить створити 30-кілометрову демілітаризовану зону, за якою можна спостерігати.

Також, за його словами, Київ наполягає на встановленні режиму припинення вогню щонайменше на 30 днів із подальшою можливістю його продовження.

Крім того, Келлог запевнив, що у випадку, якщо Росія погодиться на перемир'я, Трамп забезпечить його дотримання.