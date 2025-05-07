Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Кита Келлога в эфире Fox News.

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Что спецпредставитель Трампа заявил об Украине

По мнению Кита Келлога, наша страна готова к всеобъемлющему прекращению огня.

Сейчас украинцы в хорошей позиции. Они согласились на морское, воздушное, наземное, инфраструктурное, всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней, которое может быть продлено. Они готовы сделать это сегодня,

– заявил спецпредставитель Трампа.

Он в очередной раз отметил, что Россия не побеждает в войне. По его словам, "если бы они побеждали войну, то были бы на западной стороне Днепра, но это не так, если бы они побеждали, то были бы в Киеве, но они не там, они были бы в Одессе, но их там нет".

Келлог объяснил, что соглашение о перемирии не будет идеальным, но украинцы готовы к этому. По его мнению, завершить войну между странами может только Дональд Трамп.

Спецпредставитель Дональда Трампа также отмечал, что Украина хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону. По его словам, ВСУ могут отойти на 15 километров, и аналогичный шаг должны осуществить российские войска.