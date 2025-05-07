Эволюция мышления

На уровне современного (формального, "оранжевого") мышления формируется политическая нация, национальная идентичность является принадлежностью к нации. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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На предыдущем уровне абстрактного ("синего") мышления национальная идентичность является групповой, здесь впервые появляются воображаемые сообщества: народ (этническая группа), класс, социальное положение и тому подобное. Здесь идентичность, по сути, является этнической, классовой, сословной, региональной и т.п.

На предыдущем уровне конкретного ("красного") мышления происходит переход от конкретных семейно-родовых общностей ("всех знаю лично"), характерных для первичного магического ("фиолетового") мышления, к первым воображаемым общностям. Абстрактные характеристики воображаемых общностей еще не доступны вследствие отсутствия абстрактного мышления. Поэтому, так сказать, воображаемые общности являются конкретными.

Этот парадокс разрешается формированием идентичности по принадлежности к хозяину. Сообщество является абстрактным, а хозяин конкретен (это может быть живой человек или существо из-за пределов нашего мира – баал, что на семитских языках означает "хозяин").

Спуск российского населения вниз с "синего" на "красный" уровень, массово произошедший за последние 25 лет, сформировал идентичность "по Путину".

Вот почему россияне так страшно боятся смерти Владимира Путина. Потому что это означает не просто баалистическую "ничейность", а потерю идентичности. Кто имеет вокруг себя какую-то этническую идентичность, тот прицепится к ней. Вот почему мы увидим невероятный рост различных этнических групп, как ранее известных, так и вновь созданных. А что делать жителям традиционно русских регионов?

Слабый Путин означает конец современной России

С этой точки зрения выражение "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" выглядит не пропагандой и не шуткой, а констатацией факта.

Но это не означает, что надо обязательно дождаться смерти Путина. Для потери "хозяином" своей сущности достаточно систематически демонстрировать слабость. Слабый хозяин не является хозяином. "Красный" лидер не может быть слабым, потому что это означает, что он потерял лидерство. Акела промахивается на охоте один раз – первый и последний. Китайцы называют это "потерял мандат Неба".

Путин, который системно выглядит слабым и несостоятельным, означает конец России в том виде, в котором она существует. Конец чего-то означает начало чего-то нового, но это межцарствование является окном возможностей.

Мышление "красной" парадигмы переключается с абсолютной преданности "хозяину" к поиску нового "хозяина" мгновенно. Этот процесс имеет индуктивный характер и хорошо описан в российской и китайской истории. "Царь ненастоящий!"

Успехи Сил обороны Украины создают шанс для формирования новой политической реальности. Это может произойти рано или поздно. Но мы это увидим.