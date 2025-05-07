Результаты штурмов россиян на Лиманском направлении

Противник постоянно усиливает свои силы и средства на плацдарме, пытаясь обеспечить непрерывность штурмов и атак. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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В течение прошлой недели 144-й мотострелковой дивизии удалось выйти на рубеж Катериновка – Новомихайловка и закрепиться в селах Новое и Липовое. Также противник возобновил наступление в направлении Лимана. Его подразделениям удалось продвинуться на ближние подступы к селу Колодязь.

Очевидно, что командование российской группировки войск "Запад" на этом этапе сместило основные усилия с Купянского направления на Лиманское. Об этом свидетельствует перегруппировка сил и средств 1-й танковой армии, действующей на Купянском направлении, в полосу 20-й ЗВА.

Например, на плацдарме в районе села Новое уже зафиксированы подразделения из состава 15-го мотострелкового полка 2-й МСД 1-й ТА. Кроме того, ранее на это же направление перегруппировали по меньшей мере 2 мотострелковых полка из состава 1-й ТА – 1-й МСП и 423-й МСП.

Очевидно, что у командования 20-й ЗВА противника есть очень жесткий и однозначный приказ – прорваться с юга в район высот возле села Чернещина. Понятен и смысл этого плана – окружить тактическую группу войск ВСУ, которая обороняется по рубежу Новоегоровка – Грековка.

Более того, насколько я понимаю, враг считает, что он очень близок к достижению этого результата, поскольку атакует на указанных направлениях, практически несмотря на собственные потери. Дошло до того, что 144-я МСД России в результате непрерывных атак и высокого уровня потерь оказалась на грани потери минимально необходимого уровня боеспособности. Так, большинство подразделений 254-го МСП 144-й МСД были отведены в "базовый район" для восстановления боеспособности.

Командование 25-й ЗВА, которая также действует на Лиманском направлении, явно решает задачу по прорыву на коммуникации нашей тактической группы, которая обороняется в направлении Диброва – Ямполь, в районе Серебрянского лесничества. Россияне пытаются достичь этого путем наступления на обоих берегах реки Черный Жеребец, в общем направлении с севера на юг.

Очевидно, что командование 25-й ЗВА имеет определенный план по этому поводу. Его суть, на мой взгляд, сводится к концентрации основных сил на правом фланге и прорыва с севера к дороге Лиман – Кременная, на участке Заречное – Торское, одновременно сковывая в центре и на левом фланге подразделения ВСУ.

Сейчас на Лиманском направлении 25-я ЗВА действует такими силами и средствами:

67-я МСД,

164-я ОМСБр,

169-я ОМСБр.

Командование 25-й ЗВА уже ввело в бой большую часть 67-й МСД и готовится к наращиванию усилий.

В течение отчетной недели враг полностью взял под контроль Ямполовку и закрепился в ней, продвинулся на противоположном берегу реки Жеребец, в сторону хутора Мирное. Также есть информация, что отдельные штурмовые группы противника прорвались даже к северным окраинам Торского. Очевидно, что вражеское командование пытается или отрезать, или просто оттеснить на другой берег реки ряд наших подразделений, которые до сих пор обороняются между Торским и Ямполовкой.

"Ползучее наступление" врага на Северском направлении

Под впечатлением от результатов своих коллег на соседнем Лиманском направлении командование УВ "Юг" оживилось на Северском направлении. Но я думаю, что это оживление было вполне спланированным и предусмотренным заранее.

В полосе 3-й ЗВА противник развернул так называемое "ползучее наступление" на направлениях:

Белогоровка – Григорьевка,

Золотаревка – Верхнекаменское,

Спорное – Ивано-Дарьевка,

Берестовое – Выемка,

Раздоловка – Переездное.

Действуя небольшими штурмовыми группами и подразделениями, используя метод "малых шагов", враг пытается продвинуться в сторону Северска. И понятно почему. В связи с предстоящей летней кампанией, во время которой россияне будут пытаться прорваться к последней крупной городской агломерации Донбасса, которая все еще остается под контролем Украины (Славянск – Краматорск), ликвидация Северского выступления ВСУ является одной из основных оперативно-тактических задач для россиян.

Сейчас командование УВ "Юг" явно занято еще одной задачей – прорывом к Константиновке, а потому сосредотачивает свои усилия именно в районе Часового Яра и прилегающих районов, а не на Северске. Но это не означает, что в ближайшее время именно Северский плацдарм не станет основным. Более того, если 25-я ЗВА противника достигнет успеха на Лиманском направлении, это значительно облегчит для 3-й ЗВА выполнение своей этой задачи.

Сейчас 3-я ЗВА действует на Северском направлении такими силами:

6-я ОМСБр,

127-я ОМСБр,

123-я ОМСБр,

до 4-х МСП "мобилизационного резерва",

14-й отдельный танковый батальон,

до 11 отдельных стрелковых батальонов, которые входят в состав бригад 3-й ЗВА, или указаны под непосредственным командованием армии.

За отчетный период россиянам удалось продвинуться в направлении Золотаревка – Верхнекаменское, а также на север и юг от него. Также враг продвигался в направлении Белогоровка – Григорьевка и на северо-восток от Ивано-Дарьевки.

Другими словами, враг четко и однозначно рассматривает ликвидацию Северского плацдарма ВСУ как важную подготовительную задачу перед главным наступлением этим летом – на Славянск и Краматорск.

О наличии серьезных намерений командования противника на Северском направлении свидетельствует также информация о сосредоточении подразделений в районах Соледара, Раздоловки и Железнянского. Россияне явно рассчитывают в нужный момент нанести удар с юга, по обоим берегам реки Бахмутовка, и в северном направлении, по самому Северску. При этом ближайшей задачей противника, вероятно, будет захват Переездного и Федоровки, а следующей – выход на рубеж Звановка – Выемка.

Тем временем 3-я ЗВА россиян с приданными силами и средствами концентрируется на прорыве к Константиновке со стороны Часового Яра. Поэтому момент, когда враг сможет полностью взять под контроль район обороны в Часовом Яру, станет критически важным в определении его дальнейших планов. Я имею в виду момент принятия решения – что на первом месте, а что на другом. Сначала Константиновка, а потом Северск, или наоборот?

По трезвой оценке, попытка решить обе проблемы одновременно потребует от командования УВ "Юг" радикального усиления 3-й ЗВА, а также возможного наращивания усилий 3-й ЗВА благодаря стратегическим резервам, вероятно, сформированным в ближайшее время.