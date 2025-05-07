Результати штурмів росіян на Лиманському напрямку

Противник постійно посилює свої сили та засоби на плацдармі, намагаючись забезпечити безперервність штурмів і атак. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Протягом минулого тижня 144-й мотострілецькій дивізії вдалося вийти на рубіж Катеринівка – Новомихайлівка та закріпитися у селах Нове і Липове. Також противник відновив наступ у напрямку Лимана. Його підрозділам вдалося просунутися на ближні підступи до села Колодязі.

Очевидно, що командування російського угруповання військ "Захід" на цьому етапі змістило основні зусилля з Куп'янського напрямку на Лиманський. Про це свідчить перегрупування сил і засобів 1-ї танкової армії, що діє на Куп'янському напрямку, в смугу 20-ї ЗВА.

Наприклад, на плацдармі в районі села Нове вже зафіксовані підрозділи зі складу 15-го мотострілецького полку 2-ї МСД 1-ї ТА. Крім того, раніше на цей же напрямок перегрупували щонайменше 2 мотострілецьких полки зі складу 1-ї ТА – 1-й МСП та 423-й МСП.

Очевидно, що у командування 20-ї ЗВА противника є дуже жорсткий і однозначний наказ – прорватися з півдня в район висот біля села Чернещина. Зрозумілий і сенс цього плану – оточити тактичну групу військ ЗСУ, яка обороняється по рубежу Новоєгорівка – Греківка.

Ба більше, наскільки я розумію, ворог вважає, що він дуже близький до досягнення цього результату, оскільки атакує на зазначених напрямках, практично не зважаючи на власні втрати. Дійшло до того, що 144-та МСД Росії у результаті безперервних атак і високого рівня втрат опинилася на межі втрати мінімально необхідного рівня боєздатності. Так, більшість підрозділів 254-го МСП 144-ї МСД були відведені у "базовий район" для відновлення боєздатності.

Командування 25-ї ЗВА, яка також діє на Лиманському напрямку, явно вирішує завдання щодо прориву на комунікації нашої тактичної групи, яка обороняється в напрямку Діброва – Ямпіль, в районі Серебрянського лісництва. Росіяни намагаються досягти цього шляхом наступу на обох берегах річки Чорний Жеребець, у загальному напрямку з півночі на південь.

Очевидно, що командування 25-ї ЗВА має певний план з цього приводу. Його суть, на мій погляд, зводиться до концентрації основних сил на правому фланзі та прориву з півночі до дороги Лиман – Кремінна, на ділянці Зарічне – Торське, одночасно сковуючи в центрі та на лівому фланзі підрозділи ЗСУ.

Наразі на Лиманському напрямку 25-та ЗВА діє такими силами та засобами:

67-ма МСД,

164-та ОМСБр,

169-та ОМСБр.

Командування 25-ї ЗВА вже ввело у бій більшу частину 67-ї МСД і готується до нарощування зусиль.

Протягом звітного тижня ворог повністю взяв під контроль Ямполівку та закріпився в ній, просунувся на протилежному березі річки Жеребець, у бік хутора Мирне. Також є інформація, що окремі штурмові групи противника прорвалися навіть до північних околиць Торського. Очевидно, що вороже командування намагається або відрізати, або просто відтіснити на інший берег річки низку наших підрозділів, які досі обороняються між Торським та Ямполівкою.

"Повзучий наступ" ворога на Сіверському напрямку

Під враженням від результатів своїх колег на сусідньому Лиманському напрямку командування УВ "Південь" пожвавішало на Сіверському напрямку. Та я думаю, що це пожвавлення було цілком спланованим і передбаченим заздалегідь.

У смузі 3-ї ЗВА противник розгорнув так званий "повзучий наступ" на напрямках:

Білогорівка – Григорівка,

Золотарівка – Верхньокам'янське,

Спірне – Івано-Дар'ївка,

Берестове – Виїмка,

Роздолівка – Переїзне.

Діючи невеликими штурмовими групами та підрозділами, використовуючи метод "малих кроків", ворог намагається просунутися в бік Сіверська. І зрозуміло чому. У зв'язку з майбутньою літньою кампанією, під час якої росіяни намагатимуться прорватися до останньої великої міської агломерації Донбасу, яка все ще залишається під контролем України (Слов'янськ – Краматорськ), ліквідація Сіверського виступу ЗСУ є одним з основних оперативно-тактичних завдань для росіян.

Зараз командування УВ "Південь" явно зайняте ще одним завданням – проривом до Костянтинівки, а тому зосереджує свої зусилля саме в районі Часового Яру і прилеглих районів, а не на Сіверську. Та це не означає, що найближчим часом саме Сіверський плацдарм не стане основним. Ба більше, якщо 25-та ЗВА противника досягне успіху на Лиманському напрямку, це значно полегшить для 3-ї ЗВА виконання свого цього завдання.

Зараз 3-тя ЗВА діє на Сіверському напрямку такими силами:

6-та ОМСБр,

127-ма ОМСБр,

123-тя ОМСБр,

до 4-х МСП "мобілізаційного резерву",

14-й окремий танковий батальйон,

до 11 окремих стрілецьких батальйонів, які входять до складу бригад 3-ї ЗВА, або зазначені під безпосереднім командуванням армії.

За звітний період росіянам вдалося просунутися в напрямку Золотарівка – Верхньокам'янське, а також на північ і південь від нього. Також ворог просувався у напрямку Білогорівка – Григорівка і на північний схід від Івано-Дар'ївки.

Іншими словами, ворог чітко та однозначно розглядає ліквідацію Сіверського плацдарму ЗСУ як важливе підготовче завдання перед головним наступом цього літа – на Слов'янськ та Краматорськ.

Про наявність серйозних намірів командування противника на Сіверському напрямку свідчить також інформація про зосередження підрозділів в районах Соледара, Роздолівки та Залізнянського. Росіяни явно розраховують в потрібний момент завдати удару з півдня, по обидва береги річки Бахмутівка, у північному напрямку, по самому Сіверську. При цьому найближчим завданням противника, ймовірно, буде захоплення Переїзного та Федорівки, а наступним – вихід на рубіж Званівка – Виїмка.

Тим часом 3-тя ЗВА росіян з приданими силами та засобами концентрується на прориві до Костянтинівки з боку Часового Яру. Тому момент, коли ворог зможе повністю взяти під контроль район оборони в Часовому Яру, стане критично важливим у визначенні його подальших планів. Я маю на увазі момент прийняття рішення – що на першому місці, а що на іншому. Спочатку Костянтинівка, а потім Сіверськ, або навпаки?

За тверезою оцінкою, спроба вирішити обидві проблеми одночасно вимагатиме від командування УВ "Південь" радикального посилення 3-ї ЗВА, а також можливого нарощування зусиль 3-ї ЗВА завдяки стратегічним резервам, ймовірно, сформованим найближчим часом.