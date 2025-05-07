Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, що поблизу села Нове є важливі висоти. Хто контролює ці позиції – контролює й логістику на цьому напрямку на десятки кілометрів.

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Саме тому ворог прагне захопити ці висоти.

Якщо говорити про ширші плани, то росіяни хочуть просунутися на південь Оскільського водосховища – в район сіл Рубці та Лозове. На півночі їм це вже вдалося – біля Кругляківки. Так вони намагаються перерізати шляхи постачання нашої бригади та сусідніх підрозділів,

– пояснив Денисюк.

За його словами, ворог хоче створити загрозу для Лимана і Борової. Але ЗСУ роблять усе, щоб цього не допустити. Щодня знищують якомога більше ворожих сил, щоб змусити російське командування змінити свої плани.

Втім, росіяни не припиняють спроб прориву. Щодня фіксуються нові штурми. За минулу добу на позиції бригади було 12 атак. Перші почались зранку, а бої тривали до пізньої ночі.

Лиманський напрямок зараз один із головних для ворога. Ми щодня бачимо до 250 окупантів, які беруть участь у штурмах,

– сказав Денисюк.

За його словами, це малі групи піхоти, які розосереджуються й атакують з різних боків одночасно. Вони знають: коли такі групи діють у різних місцях, нам важче ефективно застосовувати артилерію, дрони та міномети.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться по карті

Росіяни дотримуються тактики масованих атак невеликими штурмовими групами. Їх підтримують численні дрони – як FPV, так і дрони зі скидами.