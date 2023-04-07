Китай не говорит о том, чего хочет

Мол, все предварительные заверения в безграничной дружбе России и Китая – это дипломатическая риторика, не больше.

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Кстати, это восхищение абсолютно симметрично тому раздражению и отчаянию, которое было у многих наших сограждан во время визита китайского главы Си Цзиньпина в Москву.

На самом деле, нет реальных оснований ни для отчаяния, ни для восторга. Все подобные заявления официальных лиц Китая – это та же дипломатическая риторика:

в Москве звучит то, что приятно услышать россиянам;

в Евросоюзе – то, что приятно европейцам;

то, что приятно китайцам, там не провозглашают, а реализуют.

Китай действовал, действует и будет действовать только в китайских интересах. Точка. Поднебесная не будет портить отношения со своими главными рынками – США и ЕС – ради удовлетворения взбалмошного кремлевского фюрерка. Однако при этом она будет дозировано поддерживать недоимперию, чтобы та и дальше раздражала и отвлекала Штаты.

Киеву не стоит надеяться на Пекин

Украине не следует ожидать хоть каких-то шагов в свою поддержку от Китая, пока наша история экономических отношений – это исчезнувшие в Украине китайские деньги зернового кредита, а также частично, но не до конца проданный Китаю завод "Мотор Сич". Еще можно вспомнить странную историю с Украинским банком реконструкции и развития, который китайцы купили, но по бюрократическим причинам он так и не заработал.

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Чтобы склеить что-нибудь с китайцами, но так, чтобы не испортить отношения с США, нужно привлекать настоящих специалистов. Пока что привлечение специалистов не произошло даже в оборонке, что же говорить о такой туманной и нетривиальной сфере, как отношения с Поднебесной?