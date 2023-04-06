НАТО получило Балтийское море

Значение вступления Финляндии, а впоследствии и Швеции невероятно шире этой символической истории.

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Россия получает новую границу с НАТО, а скандинавские страны уже договорились управлять всеми боевыми самолетами – а их более 250 – как единой группировкой. Балтийское море практически становится натовским.

Более того, баланс безопасности в Арктике уже для России почти невозможен. Я уверен, что президент России Владимир Путин пытается убедить китайского лидера Си Цзиньпина помочь его снова отстроить, ведь сама Россия на это уже не способна, даже при дополнительных человеческих и военных ресурсах.

Но вместе с "белой" завистью к финнам меня очень беспокоит дискуссия, набирающая обороты на Западе. Мол, Украина должна занять место Финляндии. Конечно, не буквально, а в смысле "финляндизации". То есть "движение в ЕС – да, а движение в НАТО – пусть подождет "лучших" времен". Ведь решение о движении в НАТО будет означать "прямой военный конфликт с Кремлем, а это красная линия".

Какие гарантии нужны Украине

Выставлять красные линии по Кремлю – это всегда слабость, которую он почти на животном уровне испытывает. Но значительная часть Запада хочет победить Россию через стратегию "тысячи порезов" и такая логика для некоторых на Западе этой стратегии подходит. Как и, к сожалению, аргумент о силе наших ВСУ, поскольку появляется стратегический и тактический соблазн использовать их и Украину в целом для сдерживания российского режима.

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Поэтому независимо от временных рамок членства в НАТО нам на период до вступления необходимы гарантии, которые Финляндия и Швеция получили от ядерных государств НАТО при вступлении. Только такая конструкция безопасности будет стабильной, никакая другая. Путь Финляндии нужно повторить, но без "финляндизации".