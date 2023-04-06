НАТО отримало Балтійське море

Значення вступу Фінляндії, а згодом і Швеції неймовірно ширше за цю символічну історію.

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Росія отримує новий кордон з НАТО, а скандинавські країни вже домовилися керувати всіма бойовими літаками – а їх понад 250 – як єдиним угрупуванням. Балтійське море фактично стає натівським.

Ба більше, баланс безпеки в Арктиці вже для Росії майже неможливий. Я впевнений, що президент Росії Владімір Путін намагається переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна допомогти його знову відбудувати, адже сама Росія на це вже нездатна, навіть за умов додаткових людських та воєнних ресурсів.

Але разом із "білою" заздрістю до фінів мене дуже турбує дискусія, яка набирає обертів на Заході. Мовляв, Україна має зайняти місце Фінляндії. Звісно, не буквально, а в сенсі "фінляндизації". Тобто "рух до ЄС – так, а рух до НАТО – хай почекає "кращих" часів". Адже рішення про рух до НАТО означатиме "прямий воєнний конфлікт з Кремлем, а це червона лінія".

Які гарантії потрібні Україні

Виставляти червоні лінії щодо Кремля – це завжди слабкість, яку він майже на тваринному рівні відчуває. Але значна частина Заходу хоче перемогти Росію через стратегію "тисячі порізів" і така логіка для декого на Заході до цієї стратегії пасує. Як і, на жаль, аргумент про силу наших ЗСУ, оскільки з'являється стратегічна та тактична спокуса використовувати їх та Україну в цілому для стримування російського режиму.

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Тому незалежно від часових рамок членства в НАТО нам на період до вступу потрібні гарантії, які Фінляндія та Швеція отримали від ядерних держав НАТО на час вступу. Тільки така безпекова конструкція буде стабільною, ніяка інша. Шлях Фінляндії потрібно повторити, але без "фінляндизації".