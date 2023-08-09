Россияне не жалеют сил, ведь стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Востоке Украины
Восток – эпицентр усилий врага. Это главное направление наступления России, в то время как Украина наступает преимущественно на Юге.
Оккупанты стремятся дойти до границ Донецкой и Луганской областей, поэтому активизировались и бросают в бой всех, кто только есть. Они прибегли к так называемым мясным штурмам, украинские воины отбивают атаку за атакой. Враг перекидывает силы с Авдеевского направления на Бахмутское и Купянское.
Самым горячим Анна Маляр назвала Купянско-Лиманское направление, там враг пытается прорвать оборону и продолжается упорная борьба.
На Бахмутском направлении оккупанты чувствуют панику из-за продвижения украинских войск, поэтому стягивают туда авиацию. Стало больше и обстрелов: если раньше было 8 тысяч обстрелов в неделю, теперь их уже 9 тысяч.
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Последние новости с Востока
- Сообщалось, что "Шторм-Z" "прет на пулеметы не пригибаясь", как смертники. Эта ситуация напоминает Бахмут. Цель россиян – оттянуть силы украинских защитников с Юга на Восток.
- Военные эксперты говорят, что россияне давят, потому что не имеют другого выбора, хотя и несут большие потери. Они надеются прорвать нашу оборону на Лиманско-Купянском направлении, которое является самым активным участком фронта.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил наших бойцов на Купянском направлении. Там россияне создали группировку из восьми штурмовых групп – целый "кулак" для прорыва. Сырский заявил, что наша оборона крепка.
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что оккупанты ищут слабые места в нашей обороне, но ситуация контролируемая, ведь ВСУ знают планы врага.