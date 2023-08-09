Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале сравнил ситуацию в Луганской области с той, что была в свое время в Бахмуте, передает 24 Канал.

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"Здесь самая тяжелая ситуация – чем-то напоминает Бахмут. Россияне просто идут на наши пулеметы, даже не пригибаясь. Эти роты "Шторм-Z" – как смертники", – отметил Жданов.

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Враг собрал на этом направлении 100-тысячную группировку и пытается возобновить наступательную операцию. Так, 8 августа врагу удалось захватить Новоселовское в Луганской области. В то же время ВСУ откинули россиян от Новоегоровки в Харьковской области.

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Поскольку основной удар Сил обороны направлен на Запорожье, российские оккупанты пытаются оттянуть защитников на Луганщину.

Задача-максимум врага – захватить Купянск и выровнять линию фронта по реке Оскол. Однако украинские защитники этого не допустят – они грамотно построили оборону, завязанную на высотах и других естественных препятствиях.

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