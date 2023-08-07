Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ сковывают и уничтожают большое количество российских войск на Бахмутском направлении.

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Сковывание и уничтожение оккупантов

Жданов подчеркнул, что большое количество разных сил и средств захватчиков на Бахмутском направлении немного замедлило наступление ВСУ, но такая ситуация тоже нас устраивает.

На некоторых участках мы перешли к активной обороне. Мы продолжаем атаковать. Фактически там мы перемалываем и сковываем достаточно большое количество войск (российских – 24 Канал),

– объяснил он.

По мнению военного эксперта, сегодня Купянское, Лиманское и Бахмутское направления играют главную роль в плане сковывания оккупантов.

"Там они фактически все ввели в бой, а выводить из боя – это очень тяжело. Это в любом случае ослабляет войска, которые участвуют в боевых действиях. Это дает нам гарантии того, что из этих трех направлений ни одно подразделение не будет переброшено на Таврическое направление", – считает Жданов.

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