Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ сковывают и уничтожают большое количество российских войск на Бахмутском направлении.
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Сковывание и уничтожение оккупантов
Жданов подчеркнул, что большое количество разных сил и средств захватчиков на Бахмутском направлении немного замедлило наступление ВСУ, но такая ситуация тоже нас устраивает.
На некоторых участках мы перешли к активной обороне. Мы продолжаем атаковать. Фактически там мы перемалываем и сковываем достаточно большое количество войск (российских – 24 Канал),
– объяснил он.
По мнению военного эксперта, сегодня Купянское, Лиманское и Бахмутское направления играют главную роль в плане сковывания оккупантов.
"Там они фактически все ввели в бой, а выводить из боя – это очень тяжело. Это в любом случае ослабляет войска, которые участвуют в боевых действиях. Это дает нам гарантии того, что из этих трех направлений ни одно подразделение не будет переброшено на Таврическое направление", – считает Жданов.
Жданов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении были крайне усложнены действиями врага. Поэтому ситуация там сложная, но контролируемая.
- Маляр рассказала, что на южном фланге украинские войска постепенно двигаются через плотный артиллерийский огонь и минирование. На северном фланге враг атакует, а Силы обороны отражают атаки. Здесь враг также хочет вернуть утраченные позиции.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что инициатива на Бахмутском направлении принадлежит ВСУ. Хотя россияне пытаются контратаковать и прилагают большие усилия, чтобы построить оборону.