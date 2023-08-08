Сырский вместе с командирами обсудил решения и действия в районе боевых действий. Об этом он сообщил у себя в телеграмме.

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Вместе с командирами обсудили решение

Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения,

– отметил генерал-полковник.

Александр Сырский отметил значительную роль командиров.

"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", - добавил командующий Сухопутными войсками.



Сырский с командирами обсудил оперативные решения на Купянском направлении / Фото с телеграмму Сырского

Важно ! Сейчас наиболее интенсивные бои на фронте продолжаются на Купянском направлении, куда враг опрокидывает свои силы с Авдеевского направления. В ответ Силы обороны принимают соответствующие меры.

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