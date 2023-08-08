Сирський разом із командирами обговорив рішення та дії в районі бойових дій. Про це він повідомив у себе в телеграмі.

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Разом із командирами обговорили рішення

Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп'янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення,

– зазначив генерал-полковник.

Олександр Сирський наголосив на значній ролі командирів.

"Вони можуть ухвалювати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", – додав командувач Сухопутними військами.



Сирський із командирами обговорив оперативні рішення на Куп'янському напрямку / Фото з телеграму Сирського

Важливо! Наразі найбільш інтенсивні бої на фронті тривають на Куп'янському напрямку, куди ворог перекидає свої сили з Авдіївського напрямку. У відповідь Сили оборони вживають відповідних заходів.

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