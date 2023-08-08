Видео боев, которые ведутся под Андреевкой, опубликовала бригада в телеграме. Судя по кадрам, потери российской армии сегодня хорошо выросли.

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У оккупанта был шанс сдаться

На видео украинские защитники зачищают вражеские окопы. Из одного из них слышен голос оккупанта, он отвечает, что он из "Ахмата". Украинский военный приказывает ему поднять руки, ответа нет.

После этого защитник стреляет по окопу. Из одного окопа высовывается захватчик, его спрашивают, кто он, но тот прячется обратно. Боец стреляет в сторону кадыровца.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика и жестокие сцены!

Бой 3-й штурмовой бригады под Андреевкой: видео

Также 3-я ОШБр опубликовала фото оставшихся от захватчиков трофейных нашивок.

Что происходит под Бахмутом