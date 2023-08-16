Также стало известно, что мужчина погиб от российского артобстрела. У него осталась жена и дочь.
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Боевой медик Юрий Антонов погиб на фронте
О смерти боевого медика сообщила его жена Таня Коляда на своей фейсбук-странице. Она отметила, что трагедию узнала только через несколько дней после смерти мужчины.
Мой Юра погиб. 12 августа в бою под Ямполем Краматорского района Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью,
– сказала она.
Коляда также отметила, что прощание с военным состоится в Киеве 18 августа, обо всех деталях она пообещала сообщить позже.
Юрий Антонов погиб на фронте / Фото с фейсбук-страницы Юрия Антонова
Еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства Юрий был главой кооператива крафтовых сыров Cheesemania, а также организовывал сырные фестивали.
Знакомая семья Валентина Захабура заметила что мужчина был лучшим в своей профессии. Кроме того, он всегда был заботливым мужем и папой.
"Фромажье и знаток едва ли не всех крафтовых сыроделов Украины. Организатор и участник сырных фестивалей. Инструктор по тактической медицине. Боевой медик, спасавший собратьев, заступил место раненого ротного медика, и мог уступить спальник кошке", – подчеркнула женщина.
До войны Юрий Антонов был известным сыроваром / Фото с фейсбук-страницы Юрия Антонова
В комментариях под сообщением Коляды пользователи сети выразили соболезнования по поводу потери. Они с теплом вспоминали стоившие сыры, а также имели теплые воспоминания от общения с Антоновым.
Пользователи сети вспоминают теплыми словами Антонова / Скриншот 24 Канала
Тяжелые потери Украины на войне
- О гибель украинского защитника Денис Кухоцкого сообщили 15 августа 2023 года. Парня на момент смерти был 21 год, он был студентом Одесского университета.
- За день до этого стало известно о смерти на войне пластуна и военнослужащего Василия Дорошенко. Он погиб в бою с русскими захватчиками.
- Также на фронте погибла парамедик Дарья Филипьева. С военной простились 12 августа в Киеве.