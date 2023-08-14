Василий Дорошенко родился в селе Тязов 21 апреля 1995 года. Он воевал в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
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Что известно о погибшем воине
После школы Василий поступил в Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса, учился по специальности "Финансы и кредит". Затем продолжил обучение на историческом факультете Украинского католического университета.
В 2021 году получал юридическое образование во "Львовской политехнике". Василий любил путешествовать по автостопу и читать.
В "Пласт" вступил 29 сентября 2014 года. С 2015 по 2017 год был воспитателем роя "Динозаврики", инструктором роевой умелости "Актер". А в 2016 году приехал братчиком в гнездовой лагерь "Прайм". В августе 2017 года был комендантом роевого лагеря "Маленькие дикари".
После начала полномасштабного вторжения Василий воевал в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. С февраля 2023 года был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады.
Известно, что Василий воевал под Бахмутом. В мае этого года он получил ранение, прошел лечение и реабилитацию и вернулся на фронт.
К сожалению, 13 августа Василий погиб в бою с захватчиками. Пока обстоятельства и место гибели военного уточняют.
Погибший военный Василий Дорошенко / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины на войне
- На фронте погиб украинский воин из Одесской области Эдуард Ращук с позывным "Дед". Жизнь Ращука оборвалась при выполнении боевого задания.
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- В боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Мужчина служил в третьей стрелковой роте.