Дарья Филипьева присоединилась к ВСУ еще в 2019 году, потому что хотела внести весомый вклад в борьбу против агрессора. Сначала девушка думала о стрелковых должностях, однако впоследствии избрала профессию боевого медика.

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В Киеве простились с парамедиком Дарьей Филипьевой

На Майдане Независимости в Киеве 12 августа простились с боевым медиком 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дарьей Филипьевой с позывным "Молния", погибшей на фронте.

За время своей службы Дарья спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Защитница была старшим боевым медиком аэромобильной роты и имела много обязанностей. В частности, она отвечала за:

стабилизацию раненых,

их передачу на медицинскую эвакуацию,

ряд дел вне боевого выезда.

Парамедик считала, что должно быть в курсе состояния здоровья каждого бойца из своей роты, насчитывавшей более 120 человек.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего парамедика. Вечная память и слава Дарье Филипьевой.

Смотрите фото по прощанию с защитницей / Фото "Радио Свобода"

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Потери Украины на фронте: