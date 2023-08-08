Защитнику было всего 20 лет. Он погиб в бою за Украину 3 августа. Об этом сообщили на странице Второго отдела Чертковского районного ТЦК и СП в фейсбуке.

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Отдал жизнь за свободу Украины

С глубокой грустью сообщаем, что кровопролитная война с российскими оккупантами унесла еще одну жизнь защитника-патриота, жителя города Борщев,

– говорится в сообщении.

В районном ТЦК отметили, что Владислав Сенькив был отдан военной присяге на верность Украинскому народу. Юный защитник мужественно выполнял свой воинский долг защищать родную страну.

К сожалению, погиб старший стрелок-оператор 3 августа 2023 года. Ему было всего 20 лет, когда россияне отняли жизнь у героя.

Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования родным и близким защитника. Пусть покоится с миром!

Раньше мы рассказывали о другом защитнике Украины, отдавший свою жизнь. Чтобы защищать родное государство, он бросил бизнес.

Пошел воевать добровольцем