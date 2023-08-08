В мирной жизни Сергей сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE в качестве менеджера по продажам запчастей. Однако мужчина оставил свой бизнес прошлым летом и пошел служить.

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Что известно о погибшем военном

В апреле этого года Сергею исполнилось всего 40 лет. Он родился в селе Дмитровка. После школы получал образование в аграрном университете (НУБиП), а второй диплом – по учету и аудиту – в Мелитопольском институте государственного и муниципального управления.

После этого Сергей занимался бизнесом, сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE в качестве менеджера по продажам запчастей.

Неразлучный с гитарой парень любил петь лирические песни и песни о войне, пел в кругу друзей, часто выступал на концертах в Дмитровском доме культуры. Добрый, искренний, открытый, веселый, общительный – именно таким его помнят,

– рассказали в университете, где учился Сергей.

С первых дней полномасштабного вторжения Сергей вступил в ряды Дмитровской терробороны. А 1 июля 2022 года пошел добровольцем в ряды ВСУ.

К сожалению, 31 июля этого года Сергей получил смертельные ранения вблизи населённого пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области.



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