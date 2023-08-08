У мирному житті Сергій співпрацював із ТОВ INTER CARS UKRAINE як менеджер з продажу запчастин. Однак чоловік залишив свій бізнес минулого літа та пішов служити.
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Що відомо про загиблого військового
У квітня цього року Сергію виповнилося лише 40 років. Він народився у селі Дмитрівка. Після школи здобував освіту в аграрному університеті (НУБіП), а другий диплом – з обліку й аудиту – у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління.
Після цього Сергій займався бізнесом, співпрацював із ТОВ INTER CARS UKRAINE як менеджер з продажу запчастин.
Нерозлучний із гітарою хлопець любив співати ліричні пісні, та пісні про війну, співав у колі друзів, часто виступав на концертах у Дмитрівському будинку культури. Добрий, щирий, відкритий, веселий, товариський – саме таким його пам’ятають,
– розповіли в університеті, де навчався Сергій.
З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій вступив до лав Дмитрівської тероборони. А 1 липня 2022 року пішов добровольцем до лав ЗСУ.
На жаль, 31 липня цього року Сергій отримав смертельні поранення поблизу населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.
У боях за Україну загинув військовослужбовець Сергій Дубина / фото із соцмереж
Болючі втрати України
- Нагадаємо, що під час повномасштабної війни загинула українська парамедикиня Дар'я Філіп'єва. Вона вступила до лав ЗСУ ще 4 роки тому.
- Під час виконання бойових завдань біля Кліщіївки 27 липня загинув солдат-доброволець Володимир Кошеленко із Криворізького району Дніпропетровщини. Хлопцеві через кілька місяців мало виповнитися 20 років.
- Також у боях на Запоріжжі загинув сержант ЗСУ Андрій Задорожний. Він родом з Івано-Франківської області. Відомо, що раніше Андрій Задорожний мужньо вивів 44 побратимів із мінного поля під Бахмутом. Його нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест".