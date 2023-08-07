Володимир служив за контрактом у 92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

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Володимир Іванович Кошеленко, 23.09.2003 року народження, був жителем селища Софіївка. Ще наприкінці жовтня 2021-го, у свої 18, юнак добровільно підписав контракт і пішов на військову службу,

– повідомили у громаді.

Односельці пишуть, що загиблий мав багато планів та задумів – мріяв про власний дім та сім'ю, бо сам виховувався у багатодітній родині.

Із перших днів Володимир підписав контракт

"Воїн, не роздумуючи, став на захист Батьківщини у повномасштабній війні. У лавах 92-ї ОМБр Володимир був номером обслуги кулеметного взводу другої стрілецької роти першого стрілецького батальйону", – ідеться у повідомленні.

Життя воїна обірвалося 27 липня під час виконання бойового завдання у складі підрозділу біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Війна забирає найкращих, найвідданіших, тих, у кого ще мало бути ціле життя попереду, а так йому навіки залишиться 19 років,

– додали у громаді.



Володимир Кошеленко загинув за кілька місяців до свого 20-річчя / Фото з фейсбуку Софіївської територіальної селищної громади

Про героя згадують лише хороше – кажуть, це була "золота дитина". Володимир був чуйним, доброзичливим, дбайливим, чесним, порядним, працьовитим, турботливим сином, братом, а ще вірним товаришем. Юнак завжди робив добрі вчинки, відгукувався на прохання про допомогу, ніколи не стояв осторонь чужих проблем.

Поховали воїна 6 серпня у селищі Софіївка. Односельці прийшли на церемонію прощання, щоб вшанувати Героя, який віддав за нас найцінніше – своє життя, а також підтримати його родину.