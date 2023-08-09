Герой погиб в боях за Украину возле города Сватово на Луганщине. Прощание с мужчиной прошло 8 августа.
Важно Возвращается на щите: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Чертковщины
Что известно о погибшем воине
Николай Мурмиль был на войне с ноября прошлого года и служил на восточном направлении. Мужчина был водителем-механиком парашютно-десантного батальона ВСУ.
Погибший военный родился в Тернополе, а затем его семья переехала в Настасов.
Работал, женился, создал семью, у него родился сынишка. В прошлом году был призван в армию, не избегал этого, не скрывался, а стал на защиту родной страны,
– рассказал руководитель громады.
Отметим, что родным бойца вручили грамоту уважения и скорби от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Николая Мурмиля похоронили на кладбище в Настасове. У мужчины остались мать, жена и 6-летний сын.
Николая Мурмиля похоронили в Тернопольской области / фото Суспильне
Потери Украины на фронте
- Напомним, что в боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Мужчина служил в третьей стрелковой роте.
- Также свою жизнь за страну отдал герой из Тернопольщины Владислав Олегович Сеньков. Защитнику было всего 20 лет. Он погиб в бою за Украину 3 августа.
- Кроме того, во время полномасштабной войны погибла украинская парамедикиня Дарья Филипьева. Она вступила в ряды ВСУ еще 4 года назад.