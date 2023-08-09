Герой погиб в боях за Украину возле города Сватово на Луганщине. Прощание с мужчиной прошло 8 августа.

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Что известно о погибшем воине

Николай Мурмиль был на войне с ноября прошлого года и служил на восточном направлении. Мужчина был водителем-механиком парашютно-десантного батальона ВСУ.

Погибший военный родился в Тернополе, а затем его семья переехала в Настасов.

Работал, женился, создал семью, у него родился сынишка. В прошлом году был призван в армию, не избегал этого, не скрывался, а стал на защиту родной страны,

– рассказал руководитель громады.

Отметим, что родным бойца вручили грамоту уважения и скорби от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Николая Мурмиля похоронили на кладбище в Настасове. У мужчины остались мать, жена и 6-летний сын.

Николая Мурмиля похоронили в Тернопольской области / фото Суспильне

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего Героя!

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