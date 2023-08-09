Герой загинув у боях за Україну біля міста Сватове, що на Луганщині. Прощання з чоловіком відбулось 8 серпня.
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Що відомо про загиблого воїна
Микола Мурміль був на війні з листопада минулого року, він служив на східному напрямку. Чоловік був водієм-механіком парашутно-десантного батальйону ЗСУ.
Загиблий військовий народився у Тернополі, а згодом його сім'я переїхала до Настасова.
Працював, одружився, створив сім’ю, у нього народився синочок. Минулого року був призваний в армію, не уникав цього, не ховався, а став на захист рідної країни,
– розповів очільник громади.
Зазначимо, що рідним бійця вручили грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Миколу Мурміля поховали на кладовищі в Настасові. У чоловіка залишилися мати, дружина та 6-річний син.
Миколу Мурміля поховали на Тернопільщині / фото Суспільне
Втрати України на фронті
- Нагадаємо, що у боях за Україну загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дубина з Київської області. Чоловік служив у третій стрілецькій роті.
- Також своє життя за країну віддав герой з Тернопільщини Владислав Олегович Сеньків. Захисникові було усього 20 років. Він загинув у бою за Україну 3 серпня.
- Окрім цього, під час повномасштабної війни загинула українська парамедикиня Дар'я Філіп'єва. Вона вступила до лав ЗСУ ще 4 роки тому.