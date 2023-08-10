Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Она была ученицей Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна.
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В Херсоне от ранений скончалась девушка
Сотрудники заведения, где училась девушка, сообщили, что их воспитанница, ученица группы 621 а Влада Веремеенко ушла из жизни. Они отметили, что это большое горе для их училища.
Все профтехническое сообщество Херсонской области скорбит о ее преждевременной смерти. Нет слов, чтобы передать боль потери,
– говорится в сообщении заведения.
Они также отметили, что выражают светлую память 17-летней Владе, а также, что скучают вместе со всеми знающими девушку людьми.
17-летняя Влада Веремеенко погибла в Херсоне / Фото с фейсбук-страницы Херсонского училища сервиса и дизайна
Что известно об обстреле Херсона 31 июля
- Российские захватчики 31 июля массированно обстреляли Херсон. В результате ранены, а также погибшие люди.
- Впоследствии спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что армия России ударила по херсонскому микрорайону Корабел. Он также сказал, что погиб от тяжелых ранений мужчина, двигавшийся по городу во время обстрела.
- В общем, Херсон россияне обстреливали в течение дня. Тогда в Херсонской ОВА сообщили, что беспощаден российский террор не прекращается, а количество пострадавших – только растет.
- Глава Херсонской ОВ подчеркнул, что массивность обстрела связана с ротацией российских военных на Левом берегу Херсонской области. Он призвал жителей города в ближайшие дни соблюдать осторожность.
- В конце концов, оккупанты почти каждый день обстреливают Херсон с левобережья. Город подвергается артиллерийским обстрелам, а также ракетным ударам.