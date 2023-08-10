Лікарі впродовж кількох днів боролися за її життя. Вона була ученицею Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну.

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У Херсоні від поранень померла дівчина

Працівники закладу, де навчалася дівчина, повідомили, що їхня вихованка, учениця групи 621 а Влада Веремеєнко пішла з життя. Вони зазначили, що це велике горе для їхнього училища.

Вся профтехнічна спільнота Херсонщини сумує з приводу її передчасної смерті. Немає слів, щоб передати біль втрати,

– мовиться у дописі закладу.

Вони також зазначили, що висловлюють світлу пам'ять 17-річній Владі, а також, що сумують разом з усіма людьми, що знали дівчину.



17-річна Влада Веремеєнко загинула у Херсоні / Фото з фейсбук-сторінки Херсонського училища сервісу та дизайну

24 Канал висловлює найщиріші співчуття родичам, друзям та знайомим загиблої дівчини.

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