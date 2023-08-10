Лікарі впродовж кількох днів боролися за її життя. Вона була ученицею Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну.
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У Херсоні від поранень померла дівчина
Працівники закладу, де навчалася дівчина, повідомили, що їхня вихованка, учениця групи 621 а Влада Веремеєнко пішла з життя. Вони зазначили, що це велике горе для їхнього училища.
Вся профтехнічна спільнота Херсонщини сумує з приводу її передчасної смерті. Немає слів, щоб передати біль втрати,
– мовиться у дописі закладу.
Вони також зазначили, що висловлюють світлу пам'ять 17-річній Владі, а також, що сумують разом з усіма людьми, що знали дівчину.
17-річна Влада Веремеєнко загинула у Херсоні / Фото з фейсбук-сторінки Херсонського училища сервісу та дизайну
Що відомо про обстріл Херсона 31 липня
- Російські загарбники 31 липня масовано обстріляли Херсон. Внаслідок цього є поранені, а також загиблі люди.
- Згодом спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що армія Росії вдарила по херсонському мікрорайону Корабел. Він також сказав, що загинув від тяжких поранень чоловік, який рухався автівкою містом під час обстрілу.
- Загалом Херсон росіяни обстрілювали протягом дня. Тоді у Херсонській ОВА повідомили, що нещадний російський терор не припиняється, а кількість постраждалих – лише зростає.
- Глава Херсонської ОВА наголосив, що масивність обстрілу пов'язана з ротацією російських військових на Лівому березі Херсонської області. Він закликав жителів міста найближчими днями бути обережними.
- Зрештою, окупанти майже щодня обстрілюють Херсон з лівобережжя. Місто потерпає від артилерійських обстрілів, а також ракетних ударів.