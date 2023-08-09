Хлопчик Микита постраждав внаслідок ударів по Покровську з боку Росії. Він отримав опіки грудної клітини та живота, а також перелом кісток і компресійну травму обличчя.

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Що розповів хлопчик

Микита пояснив, що він дуже швидко опинився під завалами.

Я кричав, кричав і збоку бачив вогонь. Він до мене рухався. Почав махати рукою,

– сказала дитина.

За словами школяра, його відразу побачили. Через кілька хвилин до нього прийшли дві людини.

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Що сказала його мама

Ірини не було дома. Про першу атаку та порятунок Микити вона дізналася від сусідки. Жінка заявила, що другий приліт стався після того, як її сина ушпиталили. У цей момент вона та Микита вже перебували у лікарні.

У цей час співробітники ДСНС рятували її чоловіка. За словами мами хлопчика, внаслідок другої атаки Росії було поранено рятувальників, а батько Микити залишився під завалами. Однак його розкопали, за що жінка подякувала рятувальним загонам. Вона додала, що країна-агресорка знищила їхню квартиру. Зараз поранений хлопчик перебуває у Дніпрі. Його перевезли до місцевої лікарні вночі 7 серпня.

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