У Нацполіції показали моторошні кадри обстрілу. Наразі у Покровську, по якому росіяни вдарили ракетами 7 серпня, надзвичайники завершили розбір завалів.

Дивіться також Ракетний удар по Покровську: чи є люди під завалами

Момент влучання по будинку у Покровську: відео

Жертви та потерпілі внаслідок атаки

Наразі відомо, що унаслідок обстрілу загинуло 7 людей, ще 81 людина поранена внаслідок російської атаки. Серед постраждалих – діти 10 та 16 років.

Повідомляється, що працівник поліції та два співробітники ДСНС наразі перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.

З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.

Актуально про обстріл Покровська