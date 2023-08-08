У Нацполіції показали моторошні кадри обстрілу. Наразі у Покровську, по якому росіяни вдарили ракетами 7 серпня, надзвичайники завершили розбір завалів.
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Момент влучання по будинку у Покровську: відео
Жертви та потерпілі внаслідок атаки
Наразі відомо, що унаслідок обстрілу загинуло 7 людей, ще 81 людина поранена внаслідок російської атаки. Серед постраждалих – діти 10 та 16 років.
Повідомляється, що працівник поліції та два співробітники ДСНС наразі перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.
Актуально про обстріл Покровська
- Станом на 8 серпня завали будинка розібрані, але руйнування, особливо після другого більш потужного удару, величезні.
- Через це всі служби продовжують працювати. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко підкреслив, що Росія навмисно завдала ракетних ударів з інтервалом в декілька хвилин, щоб було якнайбільше жертв серед цивільного населення.