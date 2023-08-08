В Нацполиции показали жуткие кадры обстрела. В Покровске, по которому россияне ударили ракетами 7 августа, чрезвычайники завершили разбор завалов.
Смотрите также Ракетный удар по Покровску: есть ли люди под завалами
Момент попадания по дому в Покровске: видео
Жертвы и пострадавшие в результате атаки
Известно, что в результате обстрела погибли 7 человек, еще 81 человек ранен в результате российской атаки. Среди пострадавших – дети 10 и 16 лет.
Сообщается, что сотрудник полиции и два сотрудника ГСЧС находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
Актуально об обстреле Покровска
- На 8 августа завалы дома разобраны, но разрушения, особенно после второго более мощного удара, огромны.
- Поэтому все службы продолжают работать. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что Россия намеренно нанесла ракетные удары с интервалом в несколько минут, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения.