В Нацполиции показали жуткие кадры обстрела. В Покровске, по которому россияне ударили ракетами 7 августа, чрезвычайники завершили разбор завалов.

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Жертвы и пострадавшие в результате атаки

Известно, что в результате обстрела погибли 7 человек, еще 81 человек ранен в результате российской атаки. Среди пострадавших – дети 10 и 16 лет.

Сообщается, что сотрудник полиции и два сотрудника ГСЧС находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора. В результате обстрела повреждены 12 многоэтажных домов, 2 заведения питания, 2 магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.

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