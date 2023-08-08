За даними ДСНС, під завалами будинків у Покровську людей немає. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС Донеччини Віктор Серомах, пише 24 Канал.

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Заявок щодо зниклих не було

За його словами, заявок щодо зниклих після обстрілу Покровська не було.

"Наразі заявок щодо зниклих не було, але роботи з розбору завалів планують завершити за сьогодні", – повідомив Віктор Серомах.

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