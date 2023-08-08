За даними ДСНС, під завалами будинків у Покровську людей немає. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС Донеччини Віктор Серомах, пише 24 Канал.
Дивіться також Влучили у багатоповерхівки, ресторан, готель і магазини: все, що відомо про атаку Покровська
Заявок щодо зниклих не було
За його словами, заявок щодо зниклих після обстрілу Покровська не було.
"Наразі заявок щодо зниклих не було, але роботи з розбору завалів планують завершити за сьогодні", – повідомив Віктор Серомах.
Що відомо про російський терор у Покровську
- Ввечері 8 серпня росіяни ударили "Іскандерами" по Покровську. Перші кадри після обстрілу російських терористів опублікував президент Володимир Зеленський.
- Унаслідок російського теракту пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, готель і адмінбудівлю. Всього росіяни випустили по Покровську дві ракети з інтервалом у декілька хвилин.
- Станом на 11:00 8 серпня Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих та 88 поранених осіб. Огляд місця події практично завершений.
- Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Під час ліквідації наслідків удару по Покровську Донецької області загинув Роман Даценко. Він працював начальником аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ.
- Унаслідок обстрілу Покровська на Донеччині зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.