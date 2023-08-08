Також під час ліквідації обстрілу Покровська поранені рятувальники та поліцейські. Росіяни продовжують тероризувати мирних українців.
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Газовик загинув від російських ракет
Працівники Красноармійського газового господарства виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу росіянами центру міста. Під час виконання обов'язків загинув 44-річний Роман Даценко. Він працював газовиком у Покровську 21 рік свого життя.
У чоловіка залишилися дружина та діти – 19-річний син та 12-річна донька. Дружина Ольга пригадує, що Роман був справжнім професіоналом, відданим власній справі.
Роман Даценко загинув внаслідок ліквідації удару / Донецькоблгаз
Поранено рятувальників та поліцейських
Під час ліквідації наслідків поранення отримав і 36-річний слюсар з аварійно-відбудовних робіт Артем Студенніков. Його доправили у лікарню з черепно-мозковою травмою.
Також внаслідок удару росіян поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників. Окрім цього загинув заступник начальника ДСНС Донецької області. Всі вони вирушили на ліквідацію наслідків першого удару, коли росіяни нанесли другий.
Російська атака на Покровськ
- 7 серпня росіяни двічі завдали удару по Покровську Донецької області. Російська ракета влучила у житловий будинок.
- Внаслідок терористичного акту постраждало 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.
- Загалом загинуло 7 українців. Постраждало 88 осіб, серед яких були діти 2012 та 2006 року народження.
- Журналіст Денис Казанський повідомив, що на першому поверсі будівлі розташований ресторан "Карлеоне". Там часто бували волонтери та іноземні журналісти.
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні виразив співчуття загиблим та пораненим та подякував всім рятувальникам.