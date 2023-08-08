Також під час ліквідації обстрілу Покровська поранені рятувальники та поліцейські. Росіяни продовжують тероризувати мирних українців.

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Газовик загинув від російських ракет

Працівники Красноармійського газового господарства виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу росіянами центру міста. Під час виконання обов'язків загинув 44-річний Роман Даценко. Він працював газовиком у Покровську 21 рік свого життя.

У чоловіка залишилися дружина та діти – 19-річний син та 12-річна донька. Дружина Ольга пригадує, що Роман був справжнім професіоналом, відданим власній справі.

Роман Даценко загинув внаслідок ліквідації удару / Донецькоблгаз

Поранено рятувальників та поліцейських

Під час ліквідації наслідків поранення отримав і 36-річний слюсар з аварійно-відбудовних робіт Артем Студенніков. Його доправили у лікарню з черепно-мозковою травмою.

Також внаслідок удару росіян поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників. Окрім цього загинув заступник начальника ДСНС Донецької області. Всі вони вирушили на ліквідацію наслідків першого удару, коли росіяни нанесли другий.

Російська атака на Покровськ