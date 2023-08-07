Цей заклад часто відвідують іноземці та волонтери. Про це розповів журналіст Денис Казанський.

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Окупанти намагалися повторити історію із краматорською піцерією

Казанський зазначив, що на першому поверсі обстріляного житлового будинку в Покровську розташований ресторан "Корлеоне", в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.

Сам бував там десятки разів. Російські нелюди били в нього – намагалися повторити історію з піцерією "РІО" в Краматорську,

– зауважив журналіст.

Він додав, що в Краматорську піцерія була окремою будівлею, а покровський ресторан розташований у житловому будинку. Тобто треба бити прямо в будинок із людьми, щоб в нього поцілити.

"І виродки це зробили. Цілеспрямовано вдарили в житлову багатоповерхівку з людьми. Уже відомо щонайменше про двох загиблих цивільних", – заявив Казанський.

Зверніть увагу! Станом на 21:55 відомо, що внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, а ще 31 цивільний зазнав поранень. Кількість постраждалих ще може зрости.

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