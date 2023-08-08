Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, в той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей.

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Як розповів Кириленко, є відпрацьований алгоритм – не виїжджати на місце влучання, в залежності в категорії обстрілу, виїжджати треба через певний проміжок часу, який вимірюється у хвилинах. Але у Покровську було влучання у житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди.

Тому відразу і слідчо-оперативна група, і ДСНС, і працівники військової адміністрації виїхали на місце для проведення рятувальної операції,

– розповів очільник регіону.

За його словами, після першого удару вони отримали додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Тому людей розосередили, евакуювали, а територію очепили. Таким чином, у той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей.

Кириленко зазначив, що основна категорія постраждалих – працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по Покровську ввечері 7 серпня. Вони здійснили два удари "Іскандерами" – о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста.

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