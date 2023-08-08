Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, в той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей.
До теми Ракетний удар по будинку в Покровську: зросла кількість жертв і постраждалих
Нові деталі удару по Покровську
Як розповів Кириленко, є відпрацьований алгоритм – не виїжджати на місце влучання, в залежності в категорії обстрілу, виїжджати треба через певний проміжок часу, який вимірюється у хвилинах. Але у Покровську було влучання у житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди.
Тому відразу і слідчо-оперативна група, і ДСНС, і працівники військової адміністрації виїхали на місце для проведення рятувальної операції,
– розповів очільник регіону.
За його словами, після першого удару вони отримали додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Тому людей розосередили, евакуювали, а територію очепили. Таким чином, у той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей.
Кириленко зазначив, що основна категорія постраждалих – працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару.
Нагадаємо, що росіяни вдарили по Покровську ввечері 7 серпня. Вони здійснили два удари "Іскандерами" – о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста.
Ракетний удар по Покровську: останні новини
- Кількість постраждалих у Покровську зросла до 81 людини, серед яких 2 дітей. За попередньою інформацією, під завалами людей немає. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку.
- У Покровську через ворожий обстріл загинуло 7 осіб, повідомили у МВС.
- Серед поранених – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
- Зазначалося, що вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів.
- Під час ракетного обстрілу Покровська на Донеччині зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.
- 8 серпня у Донецькій ОВА підтвердили, що 7 людей загинули у Покровську (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий). 81 поранений (39 цивільних, серед яких двоє дітей – 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових).
- Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.