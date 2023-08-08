Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в тот короткий промежуток времени удалось спасти множество людей.
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Новые детали удара по Покровску
Как рассказал Кириленко, есть отработанный алгоритм – не выезжать на место попадания, в зависимости в категории обстрела, выезжать нужно через определенный промежуток времени, измеряемый в минутах. Но в Покровске было попадание в жилой многоэтажный дом, где под завалами могли находиться люди.
Поэтому сразу и следственно-оперативная группа, и ГСЧС, и работники военной администрации выехали на место для проведения спасательной операции,
– рассказал глава региона.
По его словам, после первого удара они получили дополнительный сигнал о вероятности повторного удара. Поэтому людей рассредоточили, эвакуировали, а территорию оцепили. Таким образом, в тот короткий промежуток времени удалось спасти множество людей.
Кириленко отметил, что основная категория пострадавших – работники служб, проводивших осмотр места происшествия и спасательную операцию после первого удара.
Напомним, что россияне ударили по Покровску вечером 7 августа. Они нанесли два удара "Искандерами" – в 19:15 и 19:52. Попали в центр города.
Ракетный удар по Покровску: последние новости
- Число пострадавших в Покровске выросло до 81 человека, среди которых 2 детей. По предварительной информации, под завалами людей нет. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме.
- В Покровске из-за вражеских обстрелов погибли 7 человек, сообщили в МВД.
- Среди раненых – 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.
- Отмечалось, что ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов.
- Во время ракетного обстрела Покровска в Донецкой области получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" – Владимир. Он прибыл на место удара, чтобы помочь пострадавшим.
- 8 августа в Донецкой ОВА подтвердили, что 7 человек погибли в Покровске (пятеро гражданских, спасатель и военный). 81 раненый (39 гражданских, среди которых двое детей – 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных).
- По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.