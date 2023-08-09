Мальчик Никита пострадал в результате ударов по Покровску со стороны России. Он получил ожоги грудной клетки и живота, а также перелом костей и компрессионную травму лица.
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Что рассказал мальчик
Никита объяснил, что он очень быстро очутился под завалами.
Я кричал, кричал и со стороны видел огонь. Он ко мне двигался. Начал махать рукой,
– сказал ребенок.
По словам школьника, его сразу увидели. Через несколько минут к нему пришли два человека.
Мальчик рассказывает об атаке России на Покровск: видео "Суспильного Донбасс"
Что сказала его мама
Ирины не было дома. О первой атаке и спасении Никиты она узнала от соседки. Женщина заявила, что второй прилет произошел после того, как ее сын был госпитализирован. В этот момент она и Никита уже находились в больнице.
В это время сотрудники ГСЧС спасали ее мужа. По словам мамы мальчика, в результате второй атаки России были ранены спасатели, а отец Никиты остался под завалами. Однако его раскопали, за что женщина поблагодарила спасательные отряды. Она добавила, что страна-агрессорка уничтожила их квартиру. В настоящее время раненый мальчик находится в Днепре. Его перевезли в местную больницу ночью 7 августа.
Россия дважды обстреляла Покровск
- 7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара "Искандерами" по гражданской инфраструктуре Покровска. Атаки проводились с небольшим интервалом во времени.
- Как пояснил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Россия намеренно выдержала короткую паузу. Захватчики хотели, чтобы было как можно больше жертв посреди гражданского населения.
- 8 августа завершились спасательные работы и разбор завалов. Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского теракта погибли 9 человек. Еще 82 человека получили ранения.
- Россияне попали по жилому дому. Они повредили 9-этажку, 5-этажку, гостиницу, дома в частном секторе, магазины, заведения питания и административные здания.