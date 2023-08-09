Мальчик Никита пострадал в результате ударов по Покровску со стороны России. Он получил ожоги грудной клетки и живота, а также перелом костей и компрессионную травму лица.

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Что рассказал мальчик

Никита объяснил, что он очень быстро очутился под завалами.

Я кричал, кричал и со стороны видел огонь. Он ко мне двигался. Начал махать рукой,

– сказал ребенок.

По словам школьника, его сразу увидели. Через несколько минут к нему пришли два человека.

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Что сказала его мама

Ирины не было дома. О первой атаке и спасении Никиты она узнала от соседки. Женщина заявила, что второй прилет произошел после того, как ее сын был госпитализирован. В этот момент она и Никита уже находились в больнице.

В это время сотрудники ГСЧС спасали ее мужа. По словам мамы мальчика, в результате второй атаки России были ранены спасатели, а отец Никиты остался под завалами. Однако его раскопали, за что женщина поблагодарила спасательные отряды. Она добавила, что страна-агрессорка уничтожила их квартиру. В настоящее время раненый мальчик находится в Днепре. Его перевезли в местную больницу ночью 7 августа.

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