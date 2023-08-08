Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что повторные удары оккупантов по жилым домам в Украине стали нацистской практикой россиян, пишет 24 Канал.

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Россияне хотят сломить волю украинцев к сопротивлению

"Они сознательно знали, что люди будут приходить на помощь. И сознательно нанесли удар. И это уже не впервые. Так же и с Покровском. Это их нацистская устоявшаяся практика. Не считаться ни с гражданской инфраструктурой, ни с людьми, ни с тем, что там пожилые люди, дети, больные или кто-либо. Для них это не преграда", – сказал Череватый.

Он отметил, что таким образом россияне хотят сломить волю украинцев к сопротивлению и показать свою безжалостность, что они не остановятся ни перед чем.

"Тем более что приближается годовщина нашей удачной харьковской операции, которая очень унизила их и каскадно обрушила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего, но ошиблись в главном расчете. Что это приведет к обратным событиям", – резюмировал представитель.

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