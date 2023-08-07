Известно по меньшей мере о 2 погибших и 5 раненых. Среди пострадавших - работники ГСЧС и следователь полиции Харьковщины.

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Россияне цинично обстреляли Харьковщину

Как сообщили в ОВА, враг обстрелял Харьковщину около 19:45. Россияне в очередной раз цинично атаковали гражданское население и нанесли удар по населенному пункту.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 2 человека – женщина около 40 лет и мужчина примерно 60 лет.

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От обстрела также пострадали не менее 5 человек.

Госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте,

– сообщил Синегубов.

Когда на место атаки прибыли спасатели и следователи, враг нанес повторный удар по Кругляковке. От обстрела кассетными боеприпасами пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что ранение также получил следователь полиции Харьковской области.

Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Повреждение получила и спецтехника спасателей.

Враг каждый день обстреливает Харьковщину