Известно по меньшей мере о 2 погибших и 5 раненых. Среди пострадавших - работники ГСЧС и следователь полиции Харьковщины.
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Россияне цинично обстреляли Харьковщину
Как сообщили в ОВА, враг обстрелял Харьковщину около 19:45. Россияне в очередной раз цинично атаковали гражданское население и нанесли удар по населенному пункту.
По предварительным данным, в результате атаки погибли 2 человека – женщина около 40 лет и мужчина примерно 60 лет.
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От обстрела также пострадали не менее 5 человек.
Госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте,
– сообщил Синегубов.
Когда на место атаки прибыли спасатели и следователи, враг нанес повторный удар по Кругляковке. От обстрела кассетными боеприпасами пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что ранение также получил следователь полиции Харьковской области.
Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Повреждение получила и спецтехника спасателей.
Враг каждый день обстреливает Харьковщину
- Россияне начали активно обстреливать Харьковщину авиабомбами. За прошедшие сутки враг нанес несколько ударов в разных населенных пунктах.
- По информации ОВА, враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района. В результате обстрела погибла женщина 57 лет, мужчина 66 лет получил тяжелое ранение и был госпитализирован.
- Также враг атаковал авиабомбой и село Петропавловка, тоже в Купянском районе. В результате обстрела повреждены здания фермерского хозяйства, произошел пожар.
- Кроме того, враг с артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.