Відомо щонайменше про 2 загиблих та 5 поранених. Серед постраждалих – працівники ДСНС та слідчий поліції Харківщини.

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Росіяни цинічно обстріляли Харківщину

Як повідомили в ОВА, ворог обстріляв Харківщину близько о 19:45. Росіяни вкотре цинічно атакували цивільне населення та завдали удару по населеному пункту.

За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 2 людини – жінка близько 40 років і чоловік приблизно 60 років.

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Від обстрілу також постраждало щонайменше 5 осіб.

Госпіталізували до лікувальних установ 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці,

– повідомив Синєгубов.

Коли на місце атаки прибули рятувальники та слідчі, ворог завдав повторного удару по Кругляківці. Від обстрілу касетними боєприпасами постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що поранення також отримав слідчий поліції Харківщини.

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Пошкодження отримала й спецтехніка рятувальників.

Ворог щодня обстрілює Харківщину