Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що повторні удари окупантів по житлових будинках в Україні стали нацистською практикою росіян, пише 24 Канал.

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Росіяни хочуть зламати волю українців до спротиву

"Вони свідомо знали, що люди будуть приходити на допомогу. І свідомо завдали удар. І це вже не вперше. Так само й з Покровськом. Це їхня нацистська стала практика. Не рахуватися ні з цивільною інфраструктурою, ні з людьми, ні з тим, що там літні люди, діти, хворі чи будь-хто. Для них це не є перепоною", – сказав Череватий.

Він зазначив, що таким чином росіяни хочуть зламати волю українців до спротиву та показати свою безжальність, що вони не зупиняться ні перед чим.

"Тим паче, що наближається річниця нашої вдалої харківської операції, яка дуже принизила їх і каскадно обвалила всю їх оборону. Вони прагнуть реваншу понад усе, але помилилися в головному розрахунку. Що це призведе до зворотних подій", – резюмував речник.

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