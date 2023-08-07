В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеской атаки по многоэтажному дому, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. 24 Канал собрал все, что известно о ракетной атаке Покровска в Донецкой области

К теме Россия ударила по жилому дому в Покровске, есть жертвы: Зеленский показал кадры

Что известно о жертвах атаки Покровска

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 21:50 количество травмированных возросла до 31. Из них – 19 работников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок. Погибло 5 человек. По состоянию на 21:22 глава МВД Игорь Клименко сказал, что известно о 5 погибших и 18 раненых в результате ракетной атаки Покровска.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о жертвах ракетной атаки по Покровску. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели разбирают завалы и спасают людей.

Он отметил, что в результате первого прилета погибли 4 человека, а пострадали – еще 3 человека. Но во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских – травмированы в результате циничного удара россиян.

Информацию о гибели работника ГСЧС подтвердил и руководитель службы Сергей Крук. В то же время он добавил, что уже 5 спасателей получили ранения.

В результате ракетной атаки по Покровску есть жертвы и пострадавшие / Фото ГСЧС

Какие последствия ракетной атаки по Покровску

Президент Украины Владимир Зеленский первым отреагировал на ракетный удар по Покровску. Он отметил, что российская армия ударила по многоэтажному дому в городе.

Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы,

– отметил президент.

Он также добавил, что на месте работают спасатели и все необходимые службы. Кроме этого, он призвал остановить российский террор.

"Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - подытожил глава государства.

Зеленский отреагировал на обстрел Покровска / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского

Впоследствии об атаке высказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что российская армия запустила две ракеты по жилому дому в Покровске.

Спасатели и медики работают. Россиян нужно остановить. Удавить экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских,

– подчеркнул Ермак.

Ермак показал последствия атаки на Покровск / Видео с телеграм-канала Андрея Ермака

Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил, что россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

Во время атаки враг повредил:

9-этажку и 5-этажку;

жилые дома в частном секторе;

отель;

заведения питания;

магазины;

административные здания.

Последствия ракетной атаки по Покровску / Фото с телеграм-канала Павла Кириленко

Какие ракеты могли применить для обстрела Покровска

В офисе генпрокурора отметили, что российские захватчики, вероятно, обстреляли город ракетами типа "Искандер" В результате обстрела разрушены несколько квартир и перекрытие между верхними этажами дома, в одной из квартир загорелся пожар.

В настоящее время на местах попадания вражеского оружия работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество пострадавших в настоящее время выясняется,

– сказали правоохранители.

Кроме того, в Офисе генпрокурора подчеркнули, что уже через полчаса произошел обстрел еще одного гражданского объекта, расположенного рядом с данным жилым домом. Повреждены торговые заведения и другие объекты.

В настоящее время прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.