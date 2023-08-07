В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеской атаки по многоэтажному дому, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. 24 Канал собрал все, что известно о ракетной атаке Покровска в Донецкой области
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Что известно о жертвах атаки Покровска
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о жертвах ракетной атаки по Покровску. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели разбирают завалы и спасают людей.
Он отметил, что в результате первого прилета погибли 4 человека, а пострадали – еще 3 человека. Но во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских – травмированы в результате циничного удара россиян.
Информацию о гибели работника ГСЧС подтвердил и руководитель службы Сергей Крук. В то же время он добавил, что уже 5 спасателей получили ранения.
В результате ракетной атаки по Покровску есть жертвы и пострадавшие / Фото ГСЧС
Какие последствия ракетной атаки по Покровску
Президент Украины Владимир Зеленский первым отреагировал на ракетный удар по Покровску. Он отметил, что российская армия ударила по многоэтажному дому в городе.
Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы,
– отметил президент.
Он также добавил, что на месте работают спасатели и все необходимые службы. Кроме этого, он призвал остановить российский террор.
"Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - подытожил глава государства.
Зеленский отреагировал на обстрел Покровска / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского
Впоследствии об атаке высказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что российская армия запустила две ракеты по жилому дому в Покровске.
Спасатели и медики работают. Россиян нужно остановить. Удавить экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских,
– подчеркнул Ермак.
Ермак показал последствия атаки на Покровск / Видео с телеграм-канала Андрея Ермака
Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил, что россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.
Во время атаки враг повредил:
- 9-этажку и 5-этажку;
- жилые дома в частном секторе;
- отель;
- заведения питания;
- магазины;
- административные здания.
Последствия ракетной атаки по Покровску / Фото с телеграм-канала Павла Кириленко
Какие ракеты могли применить для обстрела Покровска
В офисе генпрокурора отметили, что российские захватчики, вероятно, обстреляли город ракетами типа "Искандер" В результате обстрела разрушены несколько квартир и перекрытие между верхними этажами дома, в одной из квартир загорелся пожар.
В настоящее время на местах попадания вражеского оружия работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество пострадавших в настоящее время выясняется,
– сказали правоохранители.
Кроме того, в Офисе генпрокурора подчеркнули, что уже через полчаса произошел обстрел еще одного гражданского объекта, расположенного рядом с данным жилым домом. Повреждены торговые заведения и другие объекты.
В настоящее время прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.