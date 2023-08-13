Жизнь Ращука оборвалась при выполнении боевого задания. О смерти защитника в фейсбуке сообщил его собрат Александр Капшин.

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Украина потеряла Героя Эдуарда Ращука

Глава Общественного совета при одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что "Дед" воевал против захватчиков в рядах подразделения "Химера" в составе 126-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Ты был очень добродушный человек. Навеки в строю. Отомстим!,

– написал Александр Капшин.

Осенью 2022 года "Деда" лично наградил Владимир Зеленский орденом "За мужество" 3 степени.

Снова боль… Мощный Казак из патриотического общества Одесской области пошел в ряды Небесного Легиона… Погиб в борьбе за Украину,

– написал Сергей Братчук.

Прощание с Эдуардом Ращуком состоится 13 августа в 10:30 - 11:00 возле Дома офицеров (ул. Пироговская, 7/9) в Одессе.

Светлая память Герою. Приносим соболезнования родным и близким воина.

Отметим, что 8 августа в Запорожской области погиб Андрей Бабинский, который был творцом и вдохновителем "Мегамарша в вышиванках". Также он вошел в историю как общественный деятель, биохимик по специальности, старший солдат и боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.