Мужественному защитнику был всего 21 год. А пошел он воевать, хотя и имел отсрочку, ведь учился на тот момент в университете.

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Сам вступил в ряды ВСУ

О печальном известии сообщили на фейсбук-странице факультета Прокуратуры и следствии "уголовной юстиции" национального университета Одесской юридической академии. В сообщении подчеркивают, что война забирает лучших.

С невыразимой болью вынуждены сообщить, что студент нашего факультета – Денис Иванович Кухоцкий, который с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины встал на защиту нашего государства, погиб...

– говорится в сообщении.

Денису Кухоцкому был всего 21 год. Несмотря на то, что он был юным, он решил не скрываться от войны. Зато присоединился к рядам украинского войска и оберегал наши жизни ценой своей.

"Для всех нас это непоправимая потеря и рана, которая никогда не заживет! Денис оставался верен Украине до последнего своего дыхания", – добавили на факультете.

В академии защитника вспоминают только теплыми словами. Он навсегда останется талантливым студентом, которого сокурсники будут называть "надежным и отзывчивым другом". Юный герой также проявил на фронте свои лучшие качества.

"Невероятно храбрый, смелый, принципиальный", – говорят о Денисе.

В комментариях к сообщению рассказывают, каким был Денис. Одному из них пишут, что парень был умным, талантливым, добрым и отважным.

Вспомнила Дениса Наталья Монич, студентка Одесской юракадемии. Она написала, что каждый день встречала его на первом этаже "Фемиды".

"Мы не были знакомы лично, но так символично, что все называют тебя нежно "дружище", потому что только настоящий друг может отдать свою жизнь, защищая нас. Спасибо, друг. Вечная память, друг", – написала она.

Заметим, что Денис блестяще сдал государственные экзамены. Через месяц он должен был начать обучение на магистратуре, чтобы воплотилась в жизнь его мечта – получение юридического образования. Впрочем, Россия эту мечту разрушила, унеся у юноши жизнь.

Семья защитника нуждается в вашей помощи и поддержке. Меньше всего, что мы можем сейчас сделать, – поддержать его родных материально. Для этого открыли монобанку, а также оставили номер карты: 5375 4112 0774 4256.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким погибшего защитника. Вечная память герою!