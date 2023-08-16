К сожалению, то 2 июня стало последним для Владислава Савельева с позывным NOMAD. Тогда его задачей было срочно "доставить" управляемые авиабомбы JDAM российским захватчикам. Сделать это он должен в своем МиГ-29.

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Миссия была "валидольной"

А все потому, что необходимо было подлететь максимально близко к оккупантам. В сущности, в зону поражения ПВО и истребителей российских военных.

К сожалению, тогда зенитная ракета врага появилась буквально ниоткуда. У пилота не было возможности совершить маневр и спастись от нее. Побратимы Власти до последнего надеялись, что ему удалось катапультироваться и спастись, но чуда не произошло.

Со своим коллегой украинские пилоты простились по-американски. Пара МиГов выполнила проход на малой высоте, пролетая над гробом пилота. Речь идет о Missing man formation – "строю утраченного ведомого" – это традиционное почитание побратима, навсегда ушедшего в небо.



Во время прощания с Савельевым сожгли фортепиано / Фото armyinform

Заметим, что за два дня до гибели Влад сдал тестирование первой группы кандидатов на переобучение среди боевой работы. Он получил один из самых высоких баллов. Он должен был быть одним из тех, кто будет овладевать F-16, чтобы защищать этими западными истребителями небо над Украиной.

Выполнили просьбу собратья

После похорон его коллеги собрались на аэродроме, а также зажгли фортепиано. Впереди на нем указали позывной, а по бокам – цифру "12", являющуюся бортовым номером самолета Влада. Среди присутствующих нашли того, кто заиграл бы на инструменте, охваченном огнем. Это сделали, чтобы вместе с мелодией в вечный полет пошла и душа погибшего героя. Так традиционно прощаются американцы, и именно так завещал Савельев.



Побратим сыграл на фортепиано, потому что так завещал Савельев / Фото armyinform

Заметим, что NOMAD в течение двух лет проходил курс базовой летной подготовки на турбовинтовом учебном самолете T-6A Texan II. Осваивал воздушное судно на авиабазе Коламбус, расположенный в США.

"После победы мы обязательно приобретем столько фортепиано, сколько погибло летчиков, и в память о каждом… сожжем их – с грустью пообещали американские коллеги", – говорит коллега с позывным JUICE.

Он подчеркнул, что Влад и многие другие товарищи могли бы быть живы. И помочь этому могла бы одна крайне необходимая вещь – передача Украине F-16.

Вопрос, на который все знают ответ… Больше F-16 — меньше сожженных фортепиано…

– подчеркнул он.

Вступил не с первого раза

Любовь, вдова Владислава, вспоминает своего любимого мужа другим. Для нее он всегда останется нежным, любящим мужчиной, а также прекрасным отцом.

Немногие знают, но Влад не с первого раза поступил на летный факультет. Год учился на "технаря", но от мечты не отказывался. Даже ВНО пришлось пересдавать. Зато потом, добравшись до любимого дела, учился так упорно, что стал отличником, одним из лучших на курсе…

– рассказала она.



Влад Савельев был любящим мужем и отцом / Фото из семейного архива

Она добавила, что Влад постоянно рассказывал о самолетах, интересовался, изучал, планировал. Он мечтал быть полезным, подчеркивает Любовь.

Поженились они в 2019 году, когда Влад еще был курсантом, а уже в 2021 году у них родилась дочь. Тогда же он прошел отбор на прохождение курсов в США.

Помню, как мы с двухмесячной крохой поехали в Борисполь провожать Влада, а через пандемию нас не пускали на территорию аэропорта… Кто бы мог подумать, что в следующий раз мы увидимся в Америке, куда прилетим с Кирой из-за войны…

– вспоминает она.

Женщина признается, что год в США стал самым длинным сроком, когда супруги жили вместе. К тому времени паре постоянно что-то мешало. Любовь выражает невероятную благодарность за период, когда они с Владом могли быть вдвоем. Он увидел первые шаги своей дочери, услышал ее первые слова.



Пара прожила год в США, куда жена сбежала от войны / Фото из личного архива

К слову, позывной NOMAD переводится с английского как КОЧЕВНИК. По словам Любви, он идеально подходил к Владу. Он ведь обожал кемпинг, путешествия как по Украине, так и по миру. Собственно, поэтому прах пилота развеяли над фьордом в Норвегии.

Путем пилота пошел его брат

Известно, что Савельев-младший сейчас получает образование на летном факультете ХНУПСа. Он должен стать лётчиком-истребителем.

Свой первый самостоятельный вылет на реактивном самолете парень совершил в символический день. Речь идет о 14 августа, дне рождения Владислава Савельева.

Надеюсь, что где-то на небе он сейчас гордится мной. И в то же время, как всегда, хочет подколоть меня за ошибки, научить как лучше… Потому что он и был лучшим!

– вспоминает младший брат.

Напоследок отметим, что 4 августа 2023 майора Владислава Савельева наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. К сожалению, посмертно.