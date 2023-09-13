Про загибель захисника повідомив голова Помічнянської громади Микола Антошик. Бійцеві було всього лиш 30 років.

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На фронті загинув захисник з Кіровоградщини

Максим Ніколенко до повномасштабної війни працював залізничником. Захисникові 1 листопада мало б виповнитися 31. У жовтні минулого року його мобілізували. Він служив на посаді стрільця-санітара.

Двоє малолітніх доньок залишилися без рідного батька… Від імені усієї громади висловлюємо співчуття рідним та близьким. Жодними словами не втамувати нестерпного болю та не загоїти рани в душі. Вічна світла Пам'ять про мужність та відважність захисника залишиться в наших серцях!

– зазначив Микола Антошик.

Військовий загинув 5 вересня під час виконання бойового завдання в районі селища Новодонецьке Краматорського району.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Болючі втрати України